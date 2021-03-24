24 Марта 2021
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Политика Свердловская область
Портфель чиновника (2020) | Фото: Накануне.RU

Старейший свердловский депутат может уйти из политики уже в этом году

72-летний депутат Законодательного собрания Свердловской области и член партии "Единая Россия" Владимир Никитин может уйти из политики уже в этом году.

Следующие выборы депутатов областного парламента должны состояться 19 сентября 2021 г., однако, как сообщили Накануне.RU в пресс-службе партии, Никитин все еще не подал документы для участия в предварительном голосовании.

"Мы сейчас принимаем документы от всех для участия в предварительном голосовании. От него (Никитина) пока никаких документов не поступало. Но у нас срок приема до 29 апреля, поэтому еще есть время трижды все обсудить, хорошенько подумать и принять окончательное решение. Никитин дал понять, что сам еще не определился", - рассказали в пресс-службе.

Сам депутат заявил, что все будет зависеть от его личного решения, вне зависимости от того, на чем будут настаивать его коллеги.

Напомним, что 22 октября Владимиру Никитину исполнится 73 года. Он занимает пост председателя комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности. В роли депутата он работает еще с 1998 г., когда вошел в Палату представителей заксобрания.

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Старейший свердловский депутат может уйти из политики уже в этом году

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Теги: ЗакСО, ЕР, Никитин, депутат, отставка



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