"Была недоступна кнопка записи": в Екатеринбурге подвели итоги "Народного тестирования"

В департаменте образования администрации Екатеринбурга подвели итоги "Народного тестирования" для родителей будущих первоклассников.

Напомним, заявления принимались 23 марта с 18 до 22 часов. Как сообщили Накануне.RU в департаменте, за этот период на портал Госуслуг поступило более 10 тыс. заявлений. В ведомственную систему АИС "Образование" компания "Ростелеком" передала 10 тыс. 858 заявлений, из которых 7 тыс. 70 уникальных - то есть без учета дубляжей.

"В ходе первых часов на портале Госуслуг были зафиксированы случаи недоступности кнопки записи. Информация, которую пользователи направляли на адрес 1klass@ekadm.ru и по номеру "горячей линии" 8-800-100-70-10, будет проанализирована техническими специалистами и позволит к моменту начала реальной записи внести необходимые дополнительные настройки в технический процесс", - пояснили в департаменте образования.

Как уточнили в ведомстве, все поданные в период тестирования заявления будут аннулированы, а созданные черновики перед началом приема удалены.

Напомним, в 2021 году первый этап подачи заявлений на запись детей в первый класс (проживающих на закрепленной территории и для детей граждан, имеющих первоочередное и преимущественное право зачисления) начнется 1 апреля и завершится 30 июня. Второй этап пройдет с 6 июля по 5 сентября для детей, не проживающих на закрепленной территории, а также для льготных категорий.

В этом году в школах Екатеринбурга подготовлено 22,5 тысячи мест для первоклассников. В мэрии обещают, что мест хватит всем.