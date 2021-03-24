24 Марта 2021
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Компьютер (2020) | Фото: mos.ru/Евгений Самарин

"Была недоступна кнопка записи": в Екатеринбурге подвели итоги "Народного тестирования"

В департаменте образования администрации Екатеринбурга подвели итоги "Народного тестирования" для родителей будущих первоклассников.

Напомним, заявления принимались 23 марта с 18 до 22 часов. Как сообщили Накануне.RU в департаменте, за этот период на портал Госуслуг поступило более 10 тыс. заявлений. В ведомственную систему АИС "Образование" компания "Ростелеком" передала 10 тыс. 858 заявлений, из которых 7 тыс. 70 уникальных - то есть без учета дубляжей.

"В ходе первых часов на портале Госуслуг были зафиксированы случаи недоступности кнопки записи. Информация, которую пользователи направляли на адрес 1klass@ekadm.ru и по номеру "горячей линии" 8-800-100-70-10, будет проанализирована техническими специалистами и позволит к моменту начала реальной записи внести необходимые дополнительные настройки в технический процесс", - пояснили в департаменте образования.

посёлок Рудный, школа номер 34(2019)|Фото: Накануне.RU

Как уточнили в ведомстве, все поданные в период тестирования заявления будут аннулированы, а созданные черновики перед началом приема удалены.

Напомним, в 2021 году первый этап подачи заявлений на запись детей в первый класс (проживающих на закрепленной территории и для детей граждан, имеющих первоочередное и преимущественное право зачисления) начнется 1 апреля и завершится 30 июня. Второй этап пройдет с 6 июля по 5 сентября для детей, не проживающих на закрепленной территории, а также для льготных категорий.

В этом году в школах Екатеринбурга подготовлено 22,5 тысячи мест для первоклассников. В мэрии обещают, что мест хватит всем.

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"Была недоступна кнопка записи": в Екатеринбурге подвели итоги "Народного тестирования"

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Теги: тестирование, первоклассники, запись, Екатеринбург



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Ранее 22.03.2021 12:47 Мск В Екатеринбурге пройдет "Народное тестирование" для родителей первоклассников
Ранее 02.03.2021 10:39 Мск "Мест всем хватит": в Екатеринбурге начинается запись в первые классы

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