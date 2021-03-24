24 Марта 2021
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Экономика В России
(2004) | Фото

Эксперты предупредили о подорожании алкоголя

В РФ цены на водку и пиво отечественного производства в этом году могут вырасти не менее чем на 5%, российские вина подорожают на 10-15%, пишут "Известия".

По словам директора Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадима Дробиза, стоимость импортного алкоголя также вырастет - примерно на 5%.

Как отметил руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев, наиболее чувствительным повышение будет в массовом ценовом сегменте до 500 рублей.

При этом в Минфине сообщили, что предпосылок для роста цен на алкоголь нет.

Ранее уже сообщалось, что в текущем году минимальная стоимость 0,5 л водки составит 243 рублей (+13 рублей); 0,5 л коньяка — 446 рублей (+13 рублей); 0,75 л игристого вина — 169 рублей (+5 рублей). Кроме того, на 2,85% подорожает полулитровая бутылка самых дешевых бренди, кальвадоса и других дистиллятов — с 315 до 324 рублей.

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Эксперты предупредили о подорожании алкоголя

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Теги: алкоголь, рост цен



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