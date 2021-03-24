Памфилова назвала голосование по Конституции "главным испытанием" уходящего состава ЦИК

Центральная избирательная комиссия России в составе, действовавшем с 2016 года, сегодня собралась в последний раз. Ранее президент, Совет Федерации и Госдума уже назначили своих представителей в новый состав – по пять человек от каждого из этих институтов. В числе назначенных решением президента оказалась и действующий председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Это были непростые пять лет, они были насыщены серьезнейшими кампаниями. Когда я готовилась к этому заседанию, поняла, что совсем невозможно в короткое выступление вместить все то, что мы пережили, с чем сталкивались", - открыла заседание Памфилова.

Она отметила, что ЦИКу все эти годы приходилось бороться с "внешними воздействиями", с административным ресурсом.

"Прошли три полноценных федеральных кампании. Выборы в Госдуму 2016 года принципиально отличались от выборов в 2011 году. В них имели право участвовать более 70 партий. На выборах президента в 2018 году мы применили множество новаций: "Мобильный избиратель", QR-кодирование, видеонаблюдение, общественное наблюдение. Общероссийское голосование 2020 года [по поправкам в Конституцию] стали главным испытанием. Это были не выборы, это была уникальная кампания, которая где-то потребовала отойти от жестких требований из-за тех ограничений, которые были. Мы подошли очень творчески, очень креативно, обеспечили всех возможностью проголосовать", - отметила Памфилова.

Всего за пять лет проведено более 36 тыс. кампаний разного уровня. Практически каждые выходные где-то в России проходят выборы, довыборы, "микро-референдумы".

"Я не могу сказать, что мы сделали все. Предстоит сделать еще больше. Но мы запустили этот процесс, который стал необратимым", - сказала председатель ЦИК. По ее словам, "армия людей, работающих в избирательной системе, составляет почти миллион человек".

Она отвергла обвинения в том, что члены избиркомов – чиновники. Последние по норме составляют не более половины состава комиссии. "На сегодняшний день в участковых комиссиях чиновников – менее 6%. Вы только вдумайтесь! В ТИКах – 27%, в избиркомах регионов – 21%. Половина всего состава – представители практически всех партий. Многих партий в помине нет, а их представители работают в комиссиях", - отметила Памфилова. "У нас люди очень небогатые в составе комиссий", - добавила глава Центризбиркома.

По словам Памфиловой, "у избиркомов женское лицо". Женщины составляют до 65% в избиркомах разного уровня, а председателей избиркомов-женщин – 85%.

С 2016 по 2020 годы были признаны недействительными выборы на 87 избирательных участках. "Могло ли быть больше? Возможно. Нарушений не стало больше, больше стало выявлений", - отметила Памфилова.

В 2016 году ЦИК инициировала создание групп по расследованию и предотвращению нарушений, в них вошли представители прокуратуры и МВД. Памфилова считает, что эта практика стала успешной, как и выезды в регионы совместно с представителями партий. Конфликты решались на местах, в некоторых случаях были отменены результаты выборов, а главы комиссий иногда отстранялись.

Отдельно Памфилова вспомнила ситуацию с досрочными выборами губернатора Приморья в 2018 году. "Потребовались самые решительные действия. Пришлось отменить выборы полностью. Был применен беспрецедентный админресурс со стороны местных властей. Сорвали в самый ответственный момент работу избиркома представители известной политической силы", - заявила глава ЦИК.

В "Мобильном избирателе" с 2017 года 12,7 млн избирателей отдали свой голос. В 2016 году – до введения "Мобильного избирателя" – открепительными удостоверениями во время федеральной кампании по выборам в Госдуму воспользовались 800 тыс. избирателей.

Количество КОИБов в ближайшие годы планируется довести до 20-25 тыс., что позволит обеспечить "электронными урнами" большинство участков.

"Самым главным для нас было обеспечить легитимность выборов. Уровень доверия возрос. Он может быть хрупкий, это не константа. Но чтобы доверие возрастало, надо шаг за шагом работать над этим. Это борьба. Это и оздоровление изнутри, и кадровое обновление. Более половины руководства региональных избиркомов обновилось. Средний возраст в комиссиях снизился с 50 до 42", - заключила Памфилова.