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(2004) | Фото

Жители Тюменской области активно скупают квартиры в других регионах

В прошлом году россияне активно брали ипотечные кредиты на покупку квартир в регионах, где не проживали до этого.

Об этом сообщает Forbes на основе анализа данных Центробанка и Росреестра. Тюменская область, по данным исследования, обеспечивает другим регионам больше всего покупателей. Минимум 7216 квартир ее жители купили не "дома". Далее следуют Кузбасс, Башкортостан, Мурманская область.

Гендиректор Frank RG Юрий Грибанов назвал миграцию постоянной тенденцией: заработав деньги в регионе с суровым климатом, люди переезжают на юг, чтобы на пенсии жить в местности с мягким климатом.

"Для части россиян покупка жилья в столице — инвестиционный вклад, но, помимо этого, в крупных деловых, культурных и академических центрах, таких как Москва, Санкт-Петербург или Екатеринбург, недвижимость приобретают родители для своих детей, приезжающих туда учиться, в расчете на то, что впоследствии они останутся там работать и жить. То есть, помимо миграции пенсионеров, есть еще миграция потомков", - резюмировал он.

На вторичном рынке, по словам Грибанова, ситуация аналогичная.

В 2020 г. популярностью у россиян пользовались 14 регионов.

В абсолютном выражении по числу приезжих покупателей лидирует Московская область. Далее следует Москва, где приезжие граждане купили не менее 26 922 квартир в новостройках, то есть оформили от 30% всех договоров долевого участия; затем — Санкт-Петербург, Крым, Севастополь, Адыгея, Краснодарский край, а также Ленинградская, Новосибирская, Свердловская, Калининградская, Самарская, Рязанская и Архангельская области.

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Жители Тюменской области активно скупают квартиры в других регионах

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Теги: Тюменская область, квартиры, регионы



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