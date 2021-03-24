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Наука и техника В России
буран космический корабль (2011) | Фото: codename-mika.livejournal.com

Разработчик "Бурана" создает новый многоразовый орбитальный корабль

Научно-производственное объединение "Молния", входящее в концерн "Калашников", ведет разработку нового гражданского многоразового комплекса с орбитальным самолетом. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Первый полет в космос, по словам гендиректора Ольги Соколовой, челнок совершит в ближайшие пять лет.

Макет был представлен на форуме "Армия" в закрытом павильоне. Сейчас предприятие набирает людей для работы над проектом.

НПО "Молния" — разработчик советского космического корабля "Буран". Это первый в истории космический корабль, который в 1988 году выполнил приземление в автоматическом режиме.

В декабре глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что ракетно-космическая корпорация "Энергия" собрала макет перспективного космического корабля "Орел" для начала статических испытаний.

Ранее стало известно о проблемах в программе "Орел" (ранее "Федерация") – проектируемый пилотируемый космический корабль, предназначенный для полетов на Луну, оказался на две тонны тяжелее, чем было указано в ТЗ.

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Разработчик "Бурана" создает новый многоразовый орбитальный корабль

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Теги: нпо молния, многоразовый орбитальный корабль



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