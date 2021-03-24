Директор "разваливающегося" Дома офицеров ЦВО ушел со своей должности

Заслуженный работник культуры и полковник запаса Станислав Довгалюк покинул пост главы Дома офицеров Центрального военного округа. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Дома офицеров.

Увольнение Довгалюка сопровождается его переходом на новую должность. Но на какую именно и чем будет заниматься полковник – не уточняется. Кто займет вакантное место, пока тоже неизвестно, однако в ведомстве пообещали оперативно сообщить о новых назначениях.

Отметим, что жители уральской столицы давно называют внешний вид ОДО позором города из-за отваливающейся лепнины и не ремонтировавшегося десятилетиями фасада.

Напомним, Станислав Довгалюк окончил Свердловское высшее военно-политическое танково-артиллерийское училище, был начальником Ансамбля песни и пляски Приволжско-Уральского военного округа, а Дом офицеров он возглавлял почти семь лет.