Южноуральца приговорили к 9,5 годам колонии за убийство своей девушки

Жителя Кыштыма приговорили к 9,5 годам в колонии строгого режима за причинение смерти своей девушке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В декабре 2019 г. пьяный мужчина во время ссоры на почве ревности избил сожительницу и продолжил распивать спиртное.

От полученной травмы головы потерпевшая скончалась через непродолжительное время.

Суд признал мужчину виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека.