Мошенники выманили 4 млн рублей у доцента ведущего свердловского вуза

Доцент одного из ведущих вузов Свердловской области стал жертвой мошенников. Об этом Накануне.RU сообщил пресс-секретарь регионального Главка МВД Валерий Горелых.

По его данным, злоумышленники выманили у высокообразованного человека более 4 миллионов рублей.

"Доценту позвонил неизвестный, представившись сотрудником службы безопасности банка, и сообщил, что с его лицевого счета хотят снять имеющиеся сбережения. Дабы предотвратить хищение, мужчине предложили оформить на себя кредит, обналичить денежные средства и зачислить их на другую банковскую ячейку. Когда преподаватель сообразил, что нужно проверить в финансовом учреждении, есть ли у них сотрудник по фамилии, которой представлялся звонивший, было уже поздно – миллионы бесследно исчезли в лабиринтах мошеннических схем", - рассказал полковник Горелых.

Полиция возбудила уголовное дело. Сейчас оперативники ведут розыск воров.

"Процесс этот, отмечу, далеко не из простых. Сыщики имеют дело с хорошо налаженной системой обмана, корни которой зачастую ведут в другие субъекты нашей страны и даже в зарубежные страны. Поэтому по объективным причинам на раз-два-три такие преступления не раскрываются: на это, порой, уходят годы интенсивного труда. По состоянию на 24 марта 2021 года на территории Среднего Урала органами внутренних дел зарегистрировано 1 тыс. 330 различных видов мошеннических действий. За этой огромной цифрой стоят конкретные люди, которые собственноручно отдали свои "кровные", чтобы жулики могли спокойно вести барский образ жизни. Прежде чем совершать любые финансовые операции, рекомендую хорошо подумать и посоветоваться со своими родными", - отметил Валерий Горелых.