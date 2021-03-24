"Женщины не хотят оставаться одни": в Госдуме озаботились смертностью трудоспособных мужчин

В Госдуме обратили внимание Минздрава на проблему смертности мужчин трудоспособного возраста. В комитете ГД по охране здоровья считают, что причиной роста этой смертности являются далеко не только последствия пандемии. Член комитета Татьяна Соломатина отметила, что дисбаланс между средней продолжительностью жизни мужчин и женщин в России продолжается уже 11 лет. "И это неправильно. Наши женщины не хотят оставаться без мужчин в определенном возрасте", - отметила депутат на заседании комитета.