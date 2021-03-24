Трое детей и двое взрослых пострадали в массовой аварии в Тюмени

Пять человек, трое из которых – дети, пострадали в массовой аварии на одном из тюменских перекрёстков, сообщили Накануне.RU в областном управлении ГИБДД.

Вечером 23 марта на перекрестке Дружбы и Алебашевской столкнулись "Шкода" и "Хёндай". По предварительным данным, "Шкода" проехала перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, от удара иномарку отбросило на "Мерседес".

В ДТП пострадали двое взрослых и трое детей – мальчики 9, 11 и 13 лет. Дети ехали в "Хёндае" (это было такси) на заднем сиденье. Предварительно, они были пристегнуты ремнями безопасности.