За утечки персональных данных предлагают установить компенсацию

Ряд предложений по усилению борьбы с киберпреступностью прозвучал на заседании межфракционной рабочей группы Госдумы по кибербезопасности, сообщает "Парламентская газета".

Накануне сообщалось, что каждый десятый звонок, поступающий россиянину, исходит от мошенников, что происходит из-за утечек персональных данных. На прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает административную ответственность для операторов связи за то, что те не предоставляют абоненту подлинный исходящий номер звонка. Участники заседания пришли к выводу, что этого мало.

Сегодня по стране "гуляют" разные базы данных, которые можно свободно купить. Из-за этого мошенники имеют огромные возможности. А низкие санкции за оборот персональных данных приводят к увеличению преступности в этом направлении.

Замруководителя Роскомнадзора Владимир Логунов предложил обязать операторов персональных данных компенсировать моральный вред жертвам мошенничества из-за утечки данных.

Глава рабочей группы, председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что все предложения будут внесены в готовящийся законопроект, который будет внесен в Госдуму до конца весенней сессии, чтобы следующая Дума не тратила время на раскачку.

Накануне стало известно, что ГУ МВД по Москве завело уголовное дело из-за утечки персональных данных москвичей, переболевших ковидом. Это произошло еще в декабре, и почему ждали целых три месяца, непонятно.

Ведущая Анна Шафран считает, что утечки персональных данных - это новая болезнь информационного общества, которую никто не лечит. Депутат Госдумы Николай Николаев отмечал, что мы вообще не знаем, что происходит с данными на нас.