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Спорт Свердловская область
Евгений Куйвашев (2019) | Фото: Накануне.RU

SportAccord назвала первую тему Всемирного саммита в Екатеринбурге

Ассоциация SportAccord объявила первую тему предстоящего Всемирного саммита спорта и бизнеса "СпортАккорд-2021", который пройдет в Екатеринбурге в этом году.
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Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, ей станет "Организация мероприятий в новой реальности и в непрерывно растущем мире спорта". Главным спикером этой секции предложено выступить губернатору Евгению Куйвашеву.

Напомним, ежегодный саммит "СпортАккорд" – это единственное событие, которое объединяет на своей площадке лидеров мирового спортивного сообщества. В Екатеринбурге соберутся руководители всех международных спортивных федераций, организационные комитеты, города и регионы-организаторы. Кроме них на Урал приедут представители правительств и администраций, правообладатели, агентства и спортсмены, а также ведущие эксперты спортивных медиа, технологических, инвестиционных и медицинских компаний.

Российский оргкомитет саммита возглавляет губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Ранее он пригласил в Екатеринбург президента РФ Владимира Путина для участия в мероприятии.

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SportAccord назвала первую тему Всемирного саммита в Екатеринбурге

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Теги: саммит, тема, спорт, Екатеринбург



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