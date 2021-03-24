SportAccord назвала первую тему Всемирного саммита в Екатеринбурге

Ассоциация SportAccord объявила первую тему предстоящего Всемирного саммита спорта и бизнеса "СпортАккорд-2021", который пройдет в Екатеринбурге в этом году.

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Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, ей станет "Организация мероприятий в новой реальности и в непрерывно растущем мире спорта". Главным спикером этой секции предложено выступить губернатору Евгению Куйвашеву.

Напомним, ежегодный саммит "СпортАккорд" – это единственное событие, которое объединяет на своей площадке лидеров мирового спортивного сообщества. В Екатеринбурге соберутся руководители всех международных спортивных федераций, организационные комитеты, города и регионы-организаторы. Кроме них на Урал приедут представители правительств и администраций, правообладатели, агентства и спортсмены, а также ведущие эксперты спортивных медиа, технологических, инвестиционных и медицинских компаний.

Российский оргкомитет саммита возглавляет губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Ранее он пригласил в Екатеринбург президента РФ Владимира Путина для участия в мероприятии.