В Сочи задержали ученика лицея, планировавшего нападение на одноклассников

ФСБ сообщила о задержании в Сочи ученика лицея, который собирался напасть на одноклассников с самодельной взрывчаткой.

Как сообщает пресс-служба ведомства, юноша рассказывал о своих намерениях в соцсети "ВКонтакте".

При обысках у него нашли взрывчатку, компоненты бомб, материалы о вооруженных нападениях на школы и личный дневник.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт в одной из школ Пензы. Задержан 16-летний подросток, он планировал в апреле совершить атаку с охотничьим ружьем на свою школу из-за "чувства неприязни к одноклассникам и педагогам".

У задержанного изъяты ружье и порох, средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства.