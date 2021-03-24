24 Марта 2021
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Оперативные кадры обыска у сочинского колумбайнера, планировавшего совершить нападение на учащихся одного из лицеев г. Сочи (2021) | Фото: t.me/operdrain

В Сочи задержали ученика лицея, планировавшего нападение на одноклассников

ФСБ сообщила о задержании в Сочи ученика лицея, который собирался напасть на одноклассников с самодельной взрывчаткой.

Как сообщает пресс-служба ведомства, юноша рассказывал о своих намерениях в соцсети "ВКонтакте".

При обысках у него нашли взрывчатку, компоненты бомб, материалы о вооруженных нападениях на школы и личный дневник.

Оперативные кадры обыска у сочинского колумбайнера, планировавшего совершить нападение на учащихся одного из лицеев г. Сочи(2021)|Фото: t.me/operdrain

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт в одной из школ Пензы. Задержан 16-летний подросток, он планировал в апреле совершить атаку с охотничьим ружьем на свою школу из-за "чувства неприязни к одноклассникам и педагогам".

У задержанного изъяты ружье и порох, средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства.

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В Сочи задержали ученика лицея, планировавшего нападение на одноклассников

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Теги: сочи, лицей, одноклассники



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