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Общественный транспорт в Перми (2020) | Фото: Накануне.RU

В следующем году почти на всех межмуниципальных маршрутах Пермского края будут обновлены автобусы

В 2022 году почти на всех межмуниципальных маршрутах Прикамья будут обновлены автобусы. Об этом было сказано на заседании правительства Прикамья, которое прошло накануне под председательством губернатора Дмитрия Махонина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства края.

Глава региона отметил, что эта тема является одной из наболевших для жителей края.

"Регулярно получаю обращения от граждан, в том числе в социальных сетях, связанные с транспортной доступностью в территориях. И жители и специалисты отмечают в этом направлении ряд проблем. В Прикамье более 200 межмуниципальных маршрутов, а пассажиропоток в 2020 году составил порядка 4 млн человек. При этом подвижной состав на линиях устаревший – его средний возраст составляет более 20 лет. На одних и тех же маршрутах перевозчики сами формируют тарифы, тем самым внося путаницу для пассажиров. Кроме того, ряд маршрутов дублирует другие, при этом отсутствует действительно нужное транспортное сообщение с социальными и медицинскими объектами", - подчеркнул глава региона.

Для решения назревших проблем в межмуниципальных перевозках в Пермском крае с 2020 года идет внедрение новой транспортной модели. Новая транспортная модель основана на следующих принципах: максимальное сохранение действующей сети перевозок, включение в маршрутную сеть социально значимых маршрутов, работа по регулируемым тарифам, снижение дублирования маршрутов и определение подходящего подвижного состава.

На сегодняшний день по новым правилам работают уже 15 маршрутов. 1 июня текущего года на новую модель работы перейдут еще еще 37 маршрутов Пермской агломерации: Добрянка, Сылва, Троица, Култаево, Лобаново, Мулянка, Усть-Качка. С января 2022 года на регулируемые тарифы переведут остальные 133 маршрута региона. К этому моменту на новую транспортную модель планируется перевести все 185 межмуниципальных маршрутов, утвержденных в документе планирования.

Также новая транспортная модель подразумевает единые требования к подвижному составу: наличие систем видеонаблюдения, кондиционирования воздуха, речевого и визуального информирования пассажиров, учета пассажиропотока, наличие стационарных зарядных устройств для мобильной техники, беспроводного доступа в Интернет, работа на стандарте "Евро-5", и стилизованная покраска корпуса. Но главное правило – возраст транспорта: он не должен превышать год на момент заключения контракта с перевозчиком.

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В следующем году почти на всех межмуниципальных маршрутах Пермского края будут обновлены автобусы

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Теги: автобус, транспортная модель, автопарк, обновление подвижного состава



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