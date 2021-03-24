Во "Вконтакте" начали "пропадать" ссылки на YouTube-ролики

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин (КПРФ) сообщил об удалении администрацией соцсети "ВКонтакте" ссылок на YouTube.

"Контакт начал удалять ссылки на ютуб из предыдущих постов. Объясняют борьбой с Навальным, но мои удаленные ссылки на ролики вообще никак Навального не касались! Такими темпами провластная соцсеть и бюджетников и даже многих чиновников быстро против себя настроит", - пишет Ступин в своем Telegram-канале. Например, одна из удаленных ссылок вела на стрим о текущих событиях в Мосгордуме, другая – на пост о законопроекте о кредитной амнистии.

Редакция Накануне.RU тоже столкнулась с этим явлением – 24 марта ссылки на YouTube-ролики в нашем паблике в соцсети "ВКонтакте" частично не отображались. Впрочем, некорректно отображаются вообще все посты, где есть любые внешние ссылки. Техподдержка соцсети пока не ответила на запрос о причинах происходящего. Периодически при попытке пользователей зайти в приложение соцсеть объясняет происходящее проблемами с работой у себя сервисов Google.