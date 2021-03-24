24 Марта 2021
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вакцинация, прививка (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

Украинцы еще меньше хотят вакцинироваться - желающих не более четверти

Боле половины украинцев не доверяют ни одной из существующих антиковидных вакцин и не намерены вакцинироваться. Таковы результаты опроса Украинского института будущего.
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За месяц количество не желающих вакцинироваться выросло на 7%. Сегодня 51% готовы отказаться не задумываясь, 19% отложили бы решение на потом. Только 10% готовы вакцинироваться, несмотря ни на что. Еще 5% - если это бесплатно. Наконец 15% готовы сделать прививку с учетом страны ее происхождения.

Напомним, российские вакцины на Украине запрещены, а западные ей не дают. Единственная доступная пока вакцина - индийская "Ковишилд", ей доверяют всего 3%. Наибольший уровень доверия у американской "Пфайзер" - 16%, а также американской "Модерна" - 11%. Российскому "Спутнику V" доверяют 9%.

Погрешность опроса не превышает 2%.

Вчера первая смерть от прививки произошла в ВСУ в результате оторвавшегося тромба. Это вряд ли увеличит число желающих колоть себе вакцину. Ранее сообщалось, что 60% медиков отказались вакцинироваться, причем среди тех, которые непосредственно работают с ковидными больными.

Вакцинация на Украине началась в конце февраля. "Ковишилд" резко раскритиковали бывший президент Петр Порошенко и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Порошенко назвал ее г*****. Западные СМИ писали, что она подходит для бедных стран.

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Украинцы еще меньше хотят вакцинироваться - желающих не более четверти

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Теги: вакцина, вакцинация, Украина



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