Тюменец предстал перед судом за публикацию аудиозаписи "ВКонтакте"

В отношении 25-летнего жителя Тюмени возбуждено дело об административном правонарушении за публикацию аудиозаписи в социальных сетях.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры региона, аудиофайлы, которые парень опубликовал на своей стене "ВКонтакте" в феврале текущего года, были признаны экстремистскими и включены в Федеральный список экстремистских материалов. Какого рода были эти записи, прокуратура не сообщает.

Калининским районным судом Тюмени местный житель был признан виновным по ст. 20.29 КоАП РФ (массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их производство либо хранение в целях массового распространения). За правонарушение тюменец заплатит 1 тыс. руб. штрафа.