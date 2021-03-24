В Челябинске суд оставил под домашним арестом директора аэропорта

Челябинский областной суд оставил под домашним арестом генерального директора АО "Челябинское авиапредприятие" Андрея Осипова, обвиняемого в мошенничестве в сфере страхования с использованием служебного положения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, Осипов был задержан 3 марта сотрудниками регионального УФСБ, а 4 марта Центральный районный суд отправил обвиняемого под домашним арест сроком до 1 мая. Гендиректор обжаловал это решение, но областной суд оставил меру пресечения без изменения.

По версии следствия, в 2019-2020 гг. Осипов на служебном автомобиле Хендай Экус попал в аварию, но уехал с места ДТП. Чтобы получить страховую выплату по договору КАСКО, он дал указание подчиненному работнику инсценировать и оформить фиктивное ДТП. В дальнейшем работник предоставил в страховую компанию пакет документов о произошедшем страховом случае, на основании которых за ремонт было перечислено свыше 170 тыс. руб.