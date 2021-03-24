24 Марта 2021
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чиновник, депутат, отставка, увольнение, дверь (2018) | Фото: Накануне.RU

На Урале депутат сравнила с героями басни Крылова чиновников, отказавшихся помогать труженику тыла

В уральском городе Богданович местные чиновники отказались оформлять земельный участок пенсионеру. Об этом сообщила депутат городской думы Анна Асанова.
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Как рассказала она на своей странице в соцсети, еще в 2018 году труженик тыла Герой Адыев обратился к главе Богдановича Павлу Мартьянову с просьбой оформить в собственность участок в деревне. По словам депутата, в ответ чиновники не подсказали 90-летнему человеку и не помогли в оформлении документов на землю, на которой он прожил более 40 лет.

Уже в 2021 году дочь Адыева Наталья, имеющая доверенность от отца, обратилась к Анне Асановой с просьбой помочь в ситуации. Депутат направила обращение на имя врио главы Богдановича Олега Нейфельда. Ответ поразил парламентария: в мэрии заявили, что Герой Адыев к ним не обращался, а его родственники не желают заниматься оформлением земельного участка.

Нейфельд предложил Асановой самой выступить доверенным лицом труженика тыла, учитывая ее "неравнодушную позицию по данному вопросу".

"Администрация ГО Богданович живет как в басне Крылова "Лебедь, рак и щука". "Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу!", - прокомментировала ответ чиновников Анна Асанова.

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На Урале депутат сравнила с героями басни Крылова чиновников, отказавшихся помогать труженику тыла

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Теги: Богданович, чиновники, депутат



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