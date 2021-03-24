Правительство Пензенской области уходит в отставку

Правительство Пензенской области уходит в отставку, до формирования нового состава министры продолжат работать с приставкой и.о., передает РИА Новости.

Напомним, накануне стало известно, что Владимир Путин прекратил полномочия губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия. Ранее Следственный комитет предъявил Белозерцеву обвинение в получении взятки, вместе с ним по уголовному делу проходят еще пять фигурантов, в том числе известный предприниматель Борис Шпигель.

Предполагается, что нового губернатора региона выберут в ближайший единый день голосования – 19 сентября.