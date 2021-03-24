24 Марта 2021
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Скелет, человеческий скелет (2016) | Фото: megaobzor.com

Бастрыкин поручил проверить организаторов выставки человеческих тел на ВДНХ

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении инициаторов и организаторов экспозиции из человеческих тел и органов в Москве.

Как сообщается на сайте ведомства, следователи должны "дать правовую оценку целям, содержанию и назначению этой выставки на соответствие ее российскому законодательству".

Отмечается, что, выставка, по мнению общественников, "нарушает нравственные ценности, выражает явное неуважение к обществу и может быть расценена как оскорбление религиозных чувств верующих".

Анатомическая выставка "Мир тела" доктора Гюнтера фон Хагенса открылась на ВДНХ 12 марта. На ней представлены реальные человеческие тела и органы. Экспозицию раскритиковали церковь, общественники и врачи.

Ранее депутат Госдумы Николай Земцов обратился в Генпрокуратуру после того, как девочка потеряла сознание на анатомической выставке Body Worlds на ВДНХ, сообщает Regnum.

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Бастрыкин поручил проверить организаторов выставки человеческих тел на ВДНХ

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Теги: выставка человеческих тел, александр бастрыкин



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