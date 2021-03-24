На Украине после прививки умерла военнослужащая ВСУ

Вчера после прививки индийской вакциной "Ковишилд" умерла военнослужащая ВСУ. Умершая Инна Нарожная служила в военной части А3880. Это ракетно-зенитный полк в Черноморском Одесской области.

Через два дня после прививки она потеряла сознание и умерла прямо на улице еще до прибытия скорой помощи. В Одесской ОГА заявили, что будут оперативно проведены все необходимые исследования. Хотя там подтвердили, что Нарожная действительно была вакцинирована 21 марта, уже заявлено, что у нее были хронические заболевания, на которые, вероятно, и спишут смерть.

При этом, согласно заявлению командования Медицинских сил ВСУ, военнослужащая страдала гипертонической болезнью, но в ближайшее время должна была быть привлечена к выполнению служебно-боевых задач в Донбассе. Это значит, что для участия в боевых действиях в ВСУ привлекают в том числе больных.

Смерть Нарожной наступила в результате оторвавшегося тромба. Именно от этого уже произошло множество смертей после вакцинации "АстраЗенекой", а "Ковишилд" производится в Индии по лицензии "АстраЗенеки". Недавно норвежские эксперты пришли к выводу, что "АстраЗенека" вызывает тромбы. К тому же самому пришли исследователи из Германии, пишет The Wall Street Journal. В Германии уже несколько человек умерли от тромбоза вскоре после прививок.

На днях Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США заявил, что "АстраЗенека" могла предоставить неполные данные об испытаниях своей вакцины.

Интересно, что президент Украины Владимир Зеленский, когда призывал население колоть себе "Ковишилд", называл его именно "АстраЗенекой", упирая на британское происхождение.