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Общество Свердловская область
(2004) |

Прокуратура выявила незаконное использования карьера "Лазурный" дайвинг-клубом из Нижнего Тагила

Дайвинг-клуб ОО "Погружение" в Нижнем Тагиле незаконно использовала для оказания услуг обводненный карьер "Лазурный", расположенный лесном участке Нижнетагильского лесничества.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, между клубом и лесничеством был заключен договор аренды территории, при этом в водном объекте незаконно размещались сооружения (понтоны) для изъятия водных ресурсов в отсутствие договора водопользования.

"При осмотре территории лесного участка, прилегающей к водному объекту - карьер "Лазурный", выявлены источники выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух (газовые котлы, бытовые дровяные печи), информация о которых в нарушение требований закона в федеральный государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, не включена", - сообщили в прокуратуре.

Более того, ООО "Погружение" установило на спуске к карьеру металлические ворота с навесным замком, дабы ограничить использование водного объекта обычными гражданами. Данные действия противоречат требованиям Водного кодекса РФ и п.9. Правил использования лесов.

В связи с этим природоохранная прокуратура внесла представление в адрес директора ООО "Погружение" с требованием об устранении выявленных нарушений, однако была проигнорирована. Тогда требования прокуратуры об устранении нарушений были переданы в Пригородный районный суд Свердловской области. Таким образом дайвинг-клубу запрещено осуществлять свою деятельность на территории карьера "Лазурный" до подписания договора водопользования. До этого из акватории должны быть вывезены объекты забора водных ресурсов из водного объекта. Также должны быть демонтированы металлическое ограждение и объекты, незаконно установленные на лесном участке.

Помимо этого, ООО "Погружение" поставлен на государственный учет в Федеральные службы в сфере природопользования, как объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду.

Решение суда не вступило в законную силу. Исполнение судебного решения находится на контроле природоохранной прокуратуры.

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Прокуратура выявила незаконное использования карьера "Лазурный" дайвинг-клубом из Нижнего Тагила

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Теги: Лазурный, Нижний Тагил, дайвинг-клуб, нарушения, прокуратура



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