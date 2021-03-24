Лизингодатели потребовали от авиакомпании "Якутия" остановить эксплуатацию шести самолетов

Авиакомпания "Якутия" и ее владелец – правительство Республики Саха – получили от пяти лизингодателей требования о прекращении эксплуатации шести самолетов из-за существенной задолженности перевозчика по лизинговым и иным платежам.

Упомянутые лизинговые компании предоставили "Якутии" два самолета Boeing 737-800, один Boeing 737-700 и три Bombardier DHC-8-300, пишет SakhaNews. Лизингодатели сообщают, что компания не предоставляет информацию о техническом состоянии воздушных судов, не оплачивает арендную плату и отчисления на проведение технического обслуживания в установленные сроки и размеры, в связи с чем в адрес авиакомпании ранее уже было направлено четыре уведомления.

Лизингодатели потребовали перегнать самолеты в Якутск и прекратить их эксплуатацию.

В "Якутии" считают, что эти требования – стандартная и формализованная процедура. Из-за проблем, связанных с пандемией, в прошлом году перевозчик действительно сократил лизинговые платежи. Сейчас авиакомпания ведет переговоры с лизингодателями, согласовываются графики погашения задолженности.

Всего во флоте "Якутии" 23 самолета (данные на ноябрь 2020 года), в том числе семь Ан-24 и пять "Суперджетов".