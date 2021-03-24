Лизингодатели потребовали от авиакомпании "Якутия" остановить эксплуатацию шести самолетов

24 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Госдума приняла закон о "нечаянной коррупции"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Дальневосточный ФО В России
SSJ-100 Якутия (2019) | Фото:пресс-служба авиакомпании Якутия

Лизингодатели потребовали от авиакомпании "Якутия" остановить эксплуатацию шести самолетов

Авиакомпания "Якутия" и ее владелец – правительство Республики Саха – получили от пяти лизингодателей требования о прекращении эксплуатации шести самолетов из-за существенной задолженности перевозчика по лизинговым и иным платежам.

Упомянутые лизинговые компании предоставили "Якутии" два самолета Boeing 737-800, один Boeing 737-700 и три Bombardier DHC-8-300, пишет SakhaNews. Лизингодатели сообщают, что компания не предоставляет информацию о техническом состоянии воздушных судов, не оплачивает арендную плату и отчисления на проведение технического обслуживания в установленные сроки и размеры, в связи с чем в адрес авиакомпании ранее уже было направлено четыре уведомления.

Лизингодатели потребовали перегнать самолеты в Якутск и прекратить их эксплуатацию.

В "Якутии" считают, что эти требования – стандартная и формализованная процедура. Из-за проблем, связанных с пандемией, в прошлом году перевозчик действительно сократил лизинговые платежи. Сейчас авиакомпания ведет переговоры с лизингодателями, согласовываются графики погашения задолженности.

Всего во флоте "Якутии" 23 самолета (данные на ноябрь 2020 года), в том числе семь Ан-24 и пять "Суперджетов".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Лизингодатели потребовали от авиакомпании "Якутия" остановить эксплуатацию шести самолетов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: авиакомпания, якутия, лизингодатели, просрочка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети