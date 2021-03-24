В Челябинской области за сутки у 136 человек выявили COVID-19

В Челябинской области за сутки у 136 человек подтвержден COVID-19, одиннадцать человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 55 тыс. 710 человек.

В настоящий момент в регионе 4 тыс. 148 заболевших. За сутки выписаны 211 человека, всего в регионе выздоровели 49 тыс. 234 пациента.

За прошедшие сутки умерло 11 человек, из них восемь от коронавируса. Еще у трех человек COVID-19 был сопутствующим заболеванием.