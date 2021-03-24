Голикова объяснила, почему в России не было второго локдауна

Россия не стала вводить второй локдаун из-за того, что это стало бы ударом для населения и экономики, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью на YouTube-канале "Антонимы".

По ее словам, власти понимали, что это будет "психологический удар для людей, потому что люди плохо переносили самоизоляцию, и для экономики".

Голикова добавила, что все усилия правительство направило на обеспечение ограничительных мер в регионах и наращивание масштабов производства вакцин, передает Regnum.

Ранее вице-премьер сообщила, что создать коллективный иммунитет к коронавирусу получится в июле – августе этого года, если вакцинация в России будет идти по плану. Голикова также попросила россиян вакцинироваться перед предстоящим сезоном поездок и отпусков.