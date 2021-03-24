24 Марта 2021
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Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) (2021) | Фото: пресс-служба Росалкогольрегулирования

Митрополит Тихон (Шевкунов) стал главой общественного совета при Росалкогольрегулировании

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) избран главой общественного совета при Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка. Накануне члены совета собирались в Общественной палате России и утвердили митрополита Тихона своим председателем единогласно.

Одним из первых решений совета под руководством Тихона стало создание рабочей группы по профилактике пьянства и алкоголизма среди подростков и молодежи.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов)(2021)|Фото: пресс-служба Росалкогольрегулирования

Тихон курирует борьбу с алкоголизмом и в РПЦ – он является сопредседателем Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы. В 2019 году совет предложил Минпросвещения создать программу уроков по профилактике алкоголизма. Митрополит подчеркнул, что первенство в разработке уроков будет принадлежать профессионалам: "Может быть, в программе ОБЖ, может быть, еще как-то - решат профессионалы, мы здесь не вмешиваемся. <…> Именно рекомендации профессионалов должны стать основой практического решения поставленных нами задач".

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Митрополит Тихон (Шевкунов) стал главой общественного совета при Росалкогольрегулировании

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Теги: митрополит тихон, росалкогольрегулирование, борьба с алкоголизмом



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