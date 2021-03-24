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Боевые действия в сирийском Идлибе (2020) | Фото: AFP

Коалиция США опровергла сообщения о раненых военных на базе в Дейр-эз-Зоре

Международная коалиция заявила, что информация об обстреле американской военной базы в сирийской провинции Дейр-эз-Зор не является достоверной.

Как говорится в заявлении представителя коалиции во главе США полковника Уэйна Маротто, по объекту был выпущен лишь один снаряд, он упал в сотнях метров от базы, пишет Regnum. Пострадавших в результате атаки нет.

Ранее СМИ сообщили, что по базе была выпущена ракета, военные США понесли потери. Речь идет о военном объекте, расположенном в районе нефтегазового месторождения Коноко.

Напомним, в середине марта минобороны Турции заявило, что Сирия нанесла ракетный удар по двум населенным пунктам в северной части провинции Алеппо. Утверждалось, что ракеты были выпущены с территории аэродрома Квайрес по городам Джараблус и Эль-Баб, которые контролирует Анкара.

Сирийские СМИ сообщили, что удары были нанесены по цистернам с нефтью и установкам по ее переработке в северной части Алеппо.

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Коалиция США опровергла сообщения о раненых военных на базе в Дейр-эз-Зоре

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Теги: коалиция сша, сирия, дейр-эз-зор



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