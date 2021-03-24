На Южном Урале осудили пособника экс-главы поселения в растрате бюджетных средств

В Челябинской области индивидуального предпринимателя приговори к штрафу в размере 150 тысяч рублей за пособничество в растрате бюджетных средств бывшему главе Кропачевского городского поселения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В 2014-2017 гг. осужденный по просьбе главы формально принимал участие в аукционах с целью заключения муниципальных контрактов на выполнение различного вида работ, которые фактически не выполнялись.

В результате предпринимателю было перечислено свыше 440 тыс. руб., которые были растрачены главой поселения.