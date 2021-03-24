В Екатеринбурге составили предварительный график опрессовок на 2021 год

Стал известен предварительный график опрессовок в Екатеринбурге на 2021 год. Как передает корреспондент Накануне.RU, документ опубликован на портале Единой диспетчерской службы города.

Испытания пройдут в четыре этапа. Согласно приведенному графику, отопительный сезон в столице Урала завершится 13 мая, а первый этап опрессовок состоится уже в ночь на 19 мая и продлится до 21 мая.

Второй этап пройдет с 8 по 11 июня. Третий назначен на 20-23 июля. А четвертый пройдет с 10 по 13 августа.

Напомним, во время опрессовок в Екатеринбурге в прошлом году были выявлены десятки повреждений.