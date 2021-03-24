В Прикамье обвиняемого в тройном убийстве подростка психиатры осмотрят амбулаторно

Подросток из Прикамья, которого подозревают в убийстве семьи, пройдет психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы установить, был ли он вменяем на момент совершения тройного убийства, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным "Ъ", изначально она будет проводиться в амбулаторных условиях. Если результаты не будут получены, то подозреваемого поместят в стационар. В Прикамье стационарных психолого-психиатрических экспертиз не проводится. Ближайшее учреждение, где они проводятся, находится в Екатеринбурге.

Напомним, по предварительной информации, подросток сперва расправился со своей матерью, много раз ударив ее топором по голове. После этого убил отца и свою сестру, которая вернулась домой с занятий в школе искусств. После этого школьник переодел отца в свою одежду и, изуродовав до неузнаваемости его лицо, сбежал в Екатеринбург, где поселился в одном из хостелов. Изначально подозрения в убийстве пали на отца семейства, однако после экспертизы было установлено, что тот находится среди жертв. После задержания подросток признался в содеянном.