24 Марта 2021
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наручники арест задержание (2018) | Фото:В.Н. Горелых

Тагильские школьники задержали мужчину во время закладки наркотиков

В Нижнем Тагиле двое 13-летних школьников задержали мужчину, распространявшего наркотические вещества.

Инцидент произошел 22 марта, когда подростки, идя по улице, заметили подозрительного мужчину, который, по их словам, бросил под дерево сверток неопределенного содержания. Заметив это, дети сделали незнакомцу замечание, подчеркнув, что пакет могут найти дети.

Поучения в свою сторону мужчина не оценил и потому поспешил проучить подростков. Правонарушитель не знал, что школьники занимались единоборствами, благодаря чему смогли усмирить подозреваемого и вызвать полицию. В свертке оказалась марихуана, веса которой было достаточно для возбуждения административного дела.

В полиции отметили мужество подростков и выразили благодарность за участие и своевременное реагирование.

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Тагильские школьники задержали мужчину во время закладки наркотиков

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Теги: Нижний Тагил, подростки, закладка, наркотики, задержание



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