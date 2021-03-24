В Муроме из-за сноса старого элеватора весь центр города остался без тепла и света

В Муроме из-за сноса старого элеватора без электричества, тепла и горячей воды осталась почти вся центральная часть города. Аварийно отключились 10 тепловых пунктов. Все из-за того, что после неправильно рассчитанного взрыва здание рухнуло на тепловую магистраль первого контура "Владимиртеплогаза", передает ресурс "Губерния 33".

"Циркуляция идет, но, к сожалению, температура падает. Поэтому просьба к жителям не беспокоиться, аварийные бригады подготовлены к устранению. Как только будут устранены завалы, будет возможность производства работ на трубопроводе — в кратчайшие сроки восстановим и теплоснабжение, и горячее водоснабжение районов округа Муром", - сообщили в теплоснабжающей компании.

Повреждены были и линии электропередач: в результате взрыва упали деревья. Они, кстати, еще и дорогу перегородили. С этой проблемой оперативно справились, в "Горэлектросети" также сообщили, что все потребители уже подключены.