Суд вновь попробует рассмотреть апелляцию "уктусского стрелка"

Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге попробует еще раз рассмотреть жалобу на приговор жителю Екатеринбурга Алексею Александрову, осужденному за убийство двух девушек на Уктусе.

В сентябре прошлого года 35-летний Александров был приговорен к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Его признали виновным в убийстве Ксении Солтановой и Натальи Кузнецовой в августе 2018 года. Несчастные девушки были застрелены во время пикника.

Защита Александрова подала апелляцию на приговор, которую в январе должен был рассмотреть суд в Петербурге. Однако у мужчины возникли проблемы со здоровьем, в итоге было принято решение отложить заседание. Сообщалось, что осужденному предстоит комиссионная стационарная судебно-психиатрическая экспертиза.

На днях суд назначил новую дату рассмотрения апелляции. Как сообщается в электронной картотеке дел, заседание запланировано на 13 апреля.

Сам Александров заявлял, что убийство незнакомых девушек он совершил из-за странной теории, где фигурируют центральный буфер хранения негативных эмоций и смертельный урон.