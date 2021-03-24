24 Марта 2021
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Тобольск, улица Мира (2019) | Фото: Накануне.RU

Если аэропорт Тобольска не назовут именем Ермака, значит, Россией правит Байден, - Холмогоров

Публицист, автор "Царьграда" Егор Холмогоров высказался о присвоении аэропорту Тобольска имени завоевателя Сибири Ермака, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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"Если аэропорт в Тобольске не будет назван именем Ермака, это будет означать, что президентом РФ является не Владимир Путин, а Джозеф Байден, и основным законом страны является не Конституция, а Повесточка", - написал Холмогоров в своём Telegram.

Напомним, строительство взлетно-посадочной полосы (ВПП) протяженностью 2,4 км и шириной 45 м, а также перрона и рулёжных дорожек началось весной 2019 г. и в декабре было завершено. Аэропорт сможет принимать суда типа "Boeing 737-800", "Ту -204/214" и "Airbus A-321", "Sukhoi Superjet-100", наиболее часто используемые для перелётов средней дальности. По итогам проверки взлетно-посадочная полоса тобольского аэропорта получила положительное заключение Ростехнадзора. Первый технический рейс приземлился на ВПП 24 марта 2020 г. Регулярно начать принимать самолёты он должен в 2021 г.

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Если аэропорт Тобольска не назовут именем Ермака, значит, Россией правит Байден, - Холмогоров

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Теги: Егор Холмогоров, аэропорт Тобольск, Ермак



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