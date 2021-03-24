Челябинский агрокомплекс погасил долг по зарплате перед работниками на 25 млн рублей

Агрокомплекс "Чурилово" могут привлечь к административной ответственности за нарушение трудового законодательства. Только после вмешательства Гострудинспекции Челябинской области предприятие погасило задолженность по зарплате, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Напомним, в феврале работники агрокомплекса пожаловались, что на предприятии якобы постоянно задерживают заработную плату. Сначала задерживали на неделю, а последние два месяца выплачивали с опозданием в две недели. В агрокомплексе признали, что заработная плата работникам была перечислена с опозданием 16 февраля, и пообещали, что до 26 февраля задолженность будет полностью устранена.

После этого Государственной инспекцией труда в Челябинской области была проведена проверка в агрокомплексе, в ходе которой было установлено, что в период с июня прошлого года по февраль 2021 года на предприятии ежемесячно допускалась задержка выплат зарплаты работникам. По итогам проверки предприятие погасило долг по зарплате на сумму более 25 млн руб., включая компенсацию за задержку выплаты заработной платы. Также были выявлены нарушения, касающиеся выплат при увольнении и оплат отпусков.

"По итогам проверки решается вопрос о выдаче предписания и привлечения к административной ответственности, предусмотренной ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ как юридического лица ООО Агрокомплекс "Чурилово", так и генерального директора", - сообщили в пресс-службе Гострудинспекции.

В настоящий момент работники получают зарплату своевременно.