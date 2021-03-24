Стало известно, каким образом РФПИ и арабский инвестфонд вложились в Telegram

СМИ узнали подробности сделки по вложению российского и арабского государственных инвестфондов в облигации Telegram.

Основатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что за счет размещения пятилетних конвертируемых долларовых облигаций под 7% годовых удалось привлечь более $1 млрд. Затем стало известно, что совместный инвестфонд РФПИ и Mubadala (ОАЭ) вложились в облигации. По данным источника РБК, совместный российско-арабский фонд купил облигации на вторичном рынке примерно на $2 млн.

Вице-президент Telegram Илья Перекопский ранее опровергал вложения РФПИ. Теперь в Telegram заявили, что просто не имеют контроля над вторичным рынком – на нем покупателем может выступать кто угодно, в том числе и компании, подконтрольные властям. Также в компании сообщили, что ранее РФПИ выходил на руководство Telegram с предложением инвестирования.

Павел Дуров не раз отмечал, что подобные размещения и вообще отсутствие контролирующего инвестора позволит компании ни от кого не зависеть (к слову, штаб-квартира Telegram находится в ОАЭ) и "сохранять свои ценности". В числе последних Дуров называл защищенность персональных данных пользователей мессенджера и отказ от предоставления госструктурам доступа к их переписке.

Интересно, что совместный фонд РФПИ и суверенного фонда ОАЭ Mubadala ставит своей основной задачей "инвестиции в долгосрочные проекты в различные секторы российской экономики".