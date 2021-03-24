Стало известно, каким образом РФПИ и арабский инвестфонд вложились в Telegram

24 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Госдума приняла закон о "нечаянной коррупции"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России За рубежом
Павел Дуров (2018) | Фото:instagram.com/durov

Стало известно, каким образом РФПИ и арабский инвестфонд вложились в Telegram

СМИ узнали подробности сделки по вложению российского и арабского государственных инвестфондов в облигации Telegram.

Основатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что за счет размещения пятилетних конвертируемых долларовых облигаций под 7% годовых удалось привлечь более $1 млрд. Затем стало известно, что совместный инвестфонд РФПИ и Mubadala (ОАЭ) вложились в облигации. По данным источника РБК, совместный российско-арабский фонд купил облигации на вторичном рынке примерно на $2 млн.

Вице-президент Telegram Илья Перекопский ранее опровергал вложения РФПИ. Теперь в Telegram заявили, что просто не имеют контроля над вторичным рынком – на нем покупателем может выступать кто угодно, в том числе и компании, подконтрольные властям. Также в компании сообщили, что ранее РФПИ выходил на руководство Telegram с предложением инвестирования.

Павел Дуров не раз отмечал, что подобные размещения и вообще отсутствие контролирующего инвестора позволит компании ни от кого не зависеть (к слову, штаб-квартира Telegram находится в ОАЭ) и "сохранять свои ценности". В числе последних Дуров называл защищенность персональных данных пользователей мессенджера и отказ от предоставления госструктурам доступа к их переписке.

Интересно, что совместный фонд РФПИ и суверенного фонда ОАЭ Mubadala ставит своей основной задачей "инвестиции в долгосрочные проекты в различные секторы российской экономики".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Стало известно, каким образом РФПИ и арабский инвестфонд вложились в Telegram

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: рфпи, telegram, облигации, инвестиции



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети