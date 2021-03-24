Торговые сети заявили о проблемах с закупками сахара и масла

Региональные торговые сети и мелкие компании с середины февраля испытывают перебои с поставками сахара-песка и подсолнечного масла, сообщили "Известиям" источники на рынке.

Отмечается, что сети не могут закупить продукцию по фиксированным ценам. В некоторых магазинах уже нет сахара по фиксированной цене.

Крупный ритейл также сталкивается с подобными проблемами. Крупной торговой сети в месяц нужно около пяти тысяч тонн сахара-песка. При этом в марте компании заказывали у производителей по 25 тысяч тонн продукции, заявил один их собеседников издания. По его словам, изготовители не хотели продавать такой объем по фиксированной цене, тем более излишков сахара у них не было.

При этом торговые компании не могут корректировать условия уже заключенного с правительством соглашения - розничные цены мониторят антимонопольщики, налоговая служба, Росстат и Минпромторг.

В Минсельхозе заявили, что производители сахара и подсолнечного масла отгружают продукцию в объемах, которые полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка.

Ранее правительство поручило Федеральной антимонопольной службе, Минсельхозу и Минпромторгу провести консультации с бизнесом о продлении соглашений о сдерживании цен на сахар и масло.

Соглашение планируется продлить: на белый сахар — на два месяца, на подсолнечное масло — до октября текущего года. Также профильным ведомствам поручено до 25 марта подготовить и представить в правительство график поставок сахара в торговые сети на шесть месяцев.

Напомним, в декабре 2020 года российские власти ограничили стоимость сахара и масла. После этого отпускная цена на сахар составляет 36 руб. за 1 кг, розничная — 46 руб. за 1 кг, подсолнечного масла — 95 и 110 руб. за 1 литр соответственно.