Эксперты: единороссы получат конституционное большинство в новой Госдуме

ИНСОМАР, Фонд развития гражданского общества и Экспертный институт социальных исследований обнародовали доклады о выборах в Госдуму, которые состоятся предстоящей осенью.

По словам экспертов, партия "Единая Россия" вправе рассчитывать на получение в парламенте конституционного большинства, а главная интрига выборов состоит в том, появится ли в Госдуме пятая партия.

Также в ходе круглого стола обсуждалось и влияние протестов на предвыборную кампанию.

Согласно исследованию, о выборах в сентябре знают только 38% респондентов, 36% россиян что-то об этом слышали, но не в курсе точной даты, а 26% впервые узнали о голосовании от социологов.

Участвовать в выборах депутатов готовы 55% респондентов.

Как сообщил директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский, "рейтинг ЕР стабилизировался и находится в коридоре 30–35% по данным большинства исследовательских институтов".

Если все партии наберут указанные в опросе проценты (33% намерены поддержать ЕР, 16% — КПРФ, 9% — ЛДПР, 8% — обновленную "Справедливую Россию", по 4% — "Яблоко" и Партию пенсионеров ), а голоса 19% затруднившихся распылятся между малыми партиями, то ЕР, по подсчетам “Ъ”, получит по партспискам 112–113 мандатов, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, ЕР проведет майские праймериз к выборам в Госдуму преимущественно в формате онлайн-голосования. В мероприятии смогут принять участие все желающие. По словам партийцев, это поможет им сформировать выверенные базы своих сторонников. Некоторые эксперты признают, что праймериз нередко подвержены манипуляциям.