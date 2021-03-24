В США пуски ракет со стороны КНДР назвали "нормальной военной деятельностью"

Вашингтон считает новые пуски ракет малой дальности со стороны КНДР "нормальной военной деятельностью".

При этом представитель американской администрации высокого ранга сообщил, что "военная активность" воспринимается "серьезно". Отмечается, что на предстоящей неделе состоится встреча высокого уровня с Японией и Южной Кореей.

В американской администрации подчеркивают, что держат открытой дверь для дипломатии со стороны Северной Кореи, передает ТАСС.

По данным Washington Post, КНДР на прошлой неделе провела испытания ракет малой дальности.

Испытания представляют собой "первый прямой вызов северокорейского лидера Ким Чен Ына президенту США Джо Байдену.