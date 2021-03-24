Сестер Хачатурян признали потерпевшими

Следственный комитет России официально уведомил о заведении уголовного дела против Михаила Хачатуряна об истязании и действиях сексуального характера в отношении дочерей.

Как сообщил правозащитник девушек адвокат Алексей Паршин, их подзащитные официально признаны по делу потерпевшими. Защитники надеются, что получение статуса потерпевших по делу о сексуальном насилии и побоях со стороны их отца поможет девушкам избежать уголовного преследования за его убийство.

"Мы надеемся на прекращение уголовного преследования", - отметил юрист. Теперь по делу Хачатуряна предстоит полноценное предварительное расследование.

Ранее следствие отказалось переквалифицировать действия сестер на самооборону.

Убийство произошло в июле 2018 года. В межквартирном холле подъезда жилого дома, расположенного по Алтуфьевскому шоссе в Москве, было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с ножевыми ранениями. Его дочери во время допроса признались, что убийство совершили они, объяснив это неприязненными отношениями с отцом, который на протяжении длительного времени причинял им "моральные страдания".