24 Марта 2021
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Политика В России
сенатор Рауф Арашуков (2019) | Фото: council.gov.ru

Арашуков попросит суд рассмотреть его дело с участием присяжных

Экс-сенатор от Кабардино-Балкарии Рауф Арашуков попросит суд рассмотреть его дело с участием присяжных заседателей.

Как заявил его адвокат Владимир Постанюк, его подзащитный подписал протокол об ознакомлении с материалами дела. Когда оно поступит в суд, "Арашуков будет ходатайствовать о его рассмотрении присяжными заседателями",— сообщает ТАСС со ссылкой на правозащитника.

Напомним, летом этого года Генпрокуратура РФ потребовала изъять имущество отца и сына Арашуковых на 1,5 млрд рублей в доход государства. Ранее Раулю Арашукову было предъявлено обвинение в хищении газа на 30 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества.

Его сын Рауф подозревается в причастности к нескольким убийствам и ряду других преступлений. Оба находятся под стражей.

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Арашуков попросит суд рассмотреть его дело с участием присяжных

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Теги: Арашуков, суд



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