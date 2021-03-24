Зеленский продлил санкции против российских граждан и компаний

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о продлении ограничительных мер против лиц и компаний, среди которых - российские.

Санкции касаются 81 компанию и 26 физических лиц из РФ. Среди них - МИА "Россия сегодня". Ограничения затронут блокировку активов, ограничение сделок, ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг, пишет "Коммерсант".

Ранее Украина вышла из подписанных в рамках СНГ соглашений о гражданской авиации и использовании воздушного пространства.

Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Зеленский.