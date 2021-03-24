Telegram привлек более $1 млрд с помощью облигаций

Владелец мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что компания разместила облигации на сумму более $1 млрд.

По его словам, это позволит Telegram продолжить глобальный рост.

Представитель Российского фонда прямых инвестиций заявил об участии РФПИ в покупке бондов, однако вице-президент Telegram Илья Перекопский опроверг эту информацию, пишет "Коммерсант".

Ранее в Telegram появилась возможность автоматического удаления сообщений в любых чатах, временные ссылки для приглашения в группы и каналы, а также виджеты для быстрого доступа к чатам с домашнего экрана телефона.