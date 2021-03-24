Из-за утечки данных переболевших коронавирусом москвичей заведено уголовное дело

ГУ МВД по Москве завело уголовное дело об использовании вредоносных программ после утечки персональных данных жителей Москвы, которые переболели коронавирусом.

Как сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в Telegram-канале, об этом говорится в ответе на его запрос от главы столичного управления МВД Олега Баранова.

Напомним, столичные власти проводят проверку информации об утечках персональных данных 300 тысяч человек, переболевших COVID-19.

По данным СМИ, в интернете появились списки переболевших коронавирусом москвичей.