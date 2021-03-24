24 Марта 2021
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Политика В России За рубежом Крым
(2008) |

Евросоюз раскритиковал указ, запрещающий иностранцам владеть землей в Крыму

Внешнеполитическая служба Евросоюза раскритиковала указ российского президента Владимира Путина, который запрещает иностранным лицам владеть земельными участками на большей части Крыма.

В заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС говорится, что "незаконная аннексия Крымского полуострова Россией является очевидным нарушением международного права", а указ - принудительная интеграция аннексированного полуострова в Россию и принуждение "жителей полуострова к принятию российского гражданства", пишет "Коммерсант".

Согласно вступившему в силу 20 марта указу, в перечень приграничных территорий попали Алушта, Ялта, Джанкой, Евпатория, Феодосия, Армянск, Судак, Саки, Керчь и восемь муниципалитетов Севастополя. Документ запрещает иностранцам владеть земельными участками.

Ранее украинский посол в Германии Андрей Мельник сделал скандальное заявление. Он сказал, что Германия должна помочь Украине захватить Крым, так как немцы еще не расплатились перед Украиной за "немецкий колониализм" и оккупацию Крыма в 1918 и 1941-1944 гг.

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Евросоюз раскритиковал указ, запрещающий иностранцам владеть землей в Крыму

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Теги: Евросоюз, Крым



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