Евросоюз раскритиковал указ, запрещающий иностранцам владеть землей в Крыму

Внешнеполитическая служба Евросоюза раскритиковала указ российского президента Владимира Путина, который запрещает иностранным лицам владеть земельными участками на большей части Крыма.

В заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС говорится, что "незаконная аннексия Крымского полуострова Россией является очевидным нарушением международного права", а указ - принудительная интеграция аннексированного полуострова в Россию и принуждение "жителей полуострова к принятию российского гражданства", пишет "Коммерсант".

Согласно вступившему в силу 20 марта указу, в перечень приграничных территорий попали Алушта, Ялта, Джанкой, Евпатория, Феодосия, Армянск, Судак, Саки, Керчь и восемь муниципалитетов Севастополя. Документ запрещает иностранцам владеть земельными участками.

Ранее украинский посол в Германии Андрей Мельник сделал скандальное заявление. Он сказал, что Германия должна помочь Украине захватить Крым, так как немцы еще не расплатились перед Украиной за "немецкий колониализм" и оккупацию Крыма в 1918 и 1941-1944 гг.