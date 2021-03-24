24 Марта 2021
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Политика В России
Элла Памфилова, ЦИК (2019) | Фото: ЦИК

В ЦИК России заговорили о перспективах онлайн-голосования в масштабах всей страны

Перспектива дистанционного электронного голосования в масштабах всей России вполне реальна, сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

По ее словам, для его применения важно отработать все механизмы. Дистанционное электронное голосование Памфилова назвала одним из приоритетов. По ее словам, введение ДЭГ расширит возможности для избирателя — он сможет выбирать, как ему удобнее голосовать, заявила глава ЦИК в эфире "России 24".

Ранее Памфилова рассказала о долгосрочных планах комиссии.

Так, в 2021 году в нескольких регионах страны продолжатся эксперименты по электронному голосованию и сбору подписей в поддержку кандидатов, а к 2024 году онлайн-голосование может быть внедрено уже по всей стране.

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В ЦИК России заговорили о перспективах онлайн-голосования в масштабах всей страны

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Теги: ЦИК России, онлайн-голосование, выборы



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Ранее 24.12.2020 05:04 Мск ЦИК: к 2024 году онлайн-голосование может быть внедрено по всей России

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