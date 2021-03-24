В НАТО послали России "четкий сигнал" в регионе Черного моря

Североатлантический альянс усилил свое присутствие в регионе Черного моря, а также сотрудничество с Грузией и Украиной.

Как сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, в организации намерены продолжить работу в этом направлении и дальше. По его словам, присутствие усилено на земле, на воде и в воздухе.

Генсек отметил, что НАТО "посылает четкий сигнал России", развертывая боевые группы, проводя больше учений, активизируя сотрудничество с партнерами. "Я думаю, это посылает сигнал любому потенциальному противнику НАТО", - отметил Столтенберг, передает РИА "Новости".

Ранее Столтенберг призвал союзников по альянсу увеличить расходы на оборону из-за "агрессивной" политики России и рисков от подъема Китая.

Кроме того, Столтенберг заявил, что демократии и ценностям членов НАТО "брошен вызов".