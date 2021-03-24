24 Марта 2021
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Общество В России
КоАП, кодексы РФ, закон, законодательство (2015) | Фото: tv2.tomsk.ru

В новой редакции КоАП штрафные санкции увеличены не будут

В новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) штрафные санкции останутся на прежнем уровне.

Как сообщила первый зампред комитета Совета федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова, в настоящее время проект КоАП находится в высокой степени готовности.

По ее словам, в будущем, возможно, по ряду правонарушений санкции могут вырасти. Первоначальный проект новой редакции предусматривал значительное увеличение штрафных санкций, сообщает РИА "Новости".

Ранее Глава МВД России Владимир Колокольцев высказался по поводу концепции нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которая сейчас обсуждается на многих площадках.

Министр считает, что штраф в размере ста рублей является анахронизмом и скорее служит предупреждением, нежели наказанием.

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В новой редакции КоАП штрафные санкции увеличены не будут

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Теги: КоАП, штрафы



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